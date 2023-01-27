План работ на первое полугодие 2023 года обсудил комитет по социальным вопросам Хабаровской городской думы

Комитет займется вопросами ремонта и питания в образовательных учреждениях Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

В Хабаровске состоялось очередное заседание комитета по социальным вопросам Хабаровской городской думы. Кроме постоянных членов комитета, в заседании приняли участие председатель городской думы Андрей Белоглазов, начальник управления образования администрации Хабаровска Татьяна Матвеенкова и первый заместитель директора департамента муниципальной собственности администрации Хабаровска Вячеслав Чукавин.

В числе рассмотренных вопросов комитет утвердил принятие 18 экземпляров Красной книги Хабаровского края в муниципальную собственность Хабаровска, которые будут распределены в муниципальные библиотеки.

Далее присутствующие принялись за утверждение плана работы комитета по социальным вопросам на первое полугодие 2023 года. Заместитель председателя комитета Александр Мелека вновь поднял вопрос формирования меню в детских садах, уже озвученный ранее на одном из других заседаний, и предложил найти решения данного вопроса в рамках совместного заседания комитетов по бюджету и по социальным вопросам.

Депутат городской думы Наталья Юрьева, в свою очередь, обратила внимание на необходимость организации выездного комитета, который займется контролем за подготовкой школ.

- Необходимо совершать объезды во время ремонтов, а также формирования бюджетов, чтобы понимать актуальные потребности образовательных организаций, - отметила Наталья Юрьева.

Все детали процесса было также решено обсудить в формате круглого стола, который затронет как ремонт образовательных учреждений, так и тарифы на питание.