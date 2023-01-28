Депутаты городской думы обсудили возмещение расходов при поездках в зону СВО

Депутаты единогласно поддержали изменения, предусмотренные для командировок в регионы, связанные с риском для жизни Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

В стенах Хабаровской городской думы прошло очередное заседание комитета по местному самоуправлению. Мероприятие прошло при участии постоянных членов комитета, а также представителей структурных подразделений городской администрации.

Основная масса рассмотренных вопросов была посвящена изменениям в положениях муниципальных органов, которые далее будут рассмотрены на заседании городской думы. Кроме того, члены комитета обсудили изменение, касающееся командировок для лиц, занимающих муниципальные должности городской думы на постоянной основе.

- В связи с проведением СВО президент России установил в своем указе специальное правовое регулирование в отношении общественных отношений, которые распространяются на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в случаях, когда лица, замещающие государственные должности, осуществляют официальную командировку в один из этих субъектов Российской Федерации. Наши изменения полностью коррелируют с нормами в указе президента, - пояснил Виталий Морозов, председатель комитета по местному самоуправлению.

Изменения предполагают отсутствие необходимости предоставления предварительного перечня расходов для депутатов городской думы, а также председателя и его заместителя в случае командировки, связанной с рисками для жизни. Таковыми в нынешних условиях считаются поездки в ДНР, ЛНР, Запорожскую или Херсонскую области. Поэтому незапланированные расходы будут возмещаться по согласованию с председателем городской думы Хабаровска.