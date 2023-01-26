Школьники Хабаровска узнают про оружие Второй мировой войны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хабаровским школьникам подготовили увлекательное интерактивное занятие в городском Музее истории на Ленина, 85. Там можно будет познакомиться с образцами вооружения времен Второй мировой войны.

- На выставке будут представлены автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты и штыки, а также предметы обмундирования, саперные лопатки, фляги. Детям расскажут интересные факты, связанные с разными видами вооружения, - рассказали в администрации Хабаровска.

Посетить экспозицию можно будет в составе организованной группы школьников по «Пушкинской карте». Сеансы пройдут 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 февраля с 11:30 до 12:30.

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