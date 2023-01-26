В Хабаровский край на льготные займы для предприятий направлено 116 миллионов рублей Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае Фонд развития промышленности получил более 116 миллионов рублей. Деньги направят на поддержку предприятий. Эта сумма значительно выше, чем в прошлом году. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, благодаря помощи Фонда в прошлом году было налажено производство импортной спецтехники, металлоконструкций, пиломатериалов и фасадов.

Фонд выдает займы предприятиям на доступных условиях по льготным ставкам. Получить можно от 5 до 100 миллионов рублей по ставке от одного до пяти процентов. Несколько крупных предприятий получили крупные займы в прошлом году. В 2023 году их может быть больше за счет увеличения финансирования.

- Дополнительные средства на деятельность Фонда выделены из краевого и федерального бюджетов, доля последнего составляет 80 процентов или 93,4 миллиона рублей. В прошлом году на предоставление поддержки предприятиям края Фонд направил 103 миллиона рублей, из них 76 миллионов - это льготные займы и 27 миллионов рублей - гранты. Всего средства получили 12 предприятий региона, - сообщили в минпромторге края.

Фонд работает в регионе с 2014 года. Его главная миссия - обеспечивать предприятия промышленности льготным кредитованием.

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