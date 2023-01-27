Опустошил родительский дом: хабаровчанин пошел на преступление ради бутылки

Мужчина обокрал отца в Хабаровске Фото: Наталия НЕЧАЕВА

26-летний житель микрорайона «Большой аэродром» получил срок за преступления, которые он совершил в июле-августе прошлого года. Молодой человек, живя с родителями, украл у отца электроинструмент на 35 тысяч рублей, часть которого сдал в комиссионку, а другую – продал случайным прохожим. Чуть позже мужчина посуточно снял квартиру на Хабаровской. В тот же день он украл два телевизора стоимостью 60 тысяч рублей и продал их в комиссионный магазин за 15 тысяч. Деньги он потратил на алкоголь и личные цели.

- Задержанный мужчина не раз имел проблемы с законом из-за краж, грабежей и мошенничества. На время следствия его взяли под стражу. Он написал явку с повинной, сотрудничал и помогал раскрытию дела, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Материалы дела были рассмотрены в суде. Хабаровчанина приговорили к трем годам и четырем месяцам колонии общего режима.

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