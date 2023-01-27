Производство деревянных панелей откроют в Хабаровском крае Фото: Андрей АБРАМОВ

По словам губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, сейчас одним из главных направлений развития края является лесная промышленность и ее новые точки роста. В новых условиях внешнеполитической обстановки отрасль переориентируется на потребителей из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и внутренний рынок.

- Развитие лесопромышленности края возможно за счет увеличения внутреннего спроса. Деревянное домостроение – это будущее. Сегодня мы запускаем проект «Дом дальневосточника» и прорабатываем идею открытия предприятий индустриального деревянного домостроения по передовым перспективным технологиям HBF/CLT, - сказал Михаил Дегтярев.

На производстве будут изготавливаться деревянные панели для строительства домов. Они будут состоять из массива на 95% готовые к монтажу. Планируется, что ежегодный объем заготовки древесины под производство будет доходить до 500 тысяч кубометров.

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