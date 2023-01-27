Под кроватью хранил оружие, а в гараже – наркотики: жителя Ситы осудили по двум статьям

Полиция нашла оружие и наркотики в доме у жителя Хабаровского края
Фото: УМВД России по Хабаровскому краю
Мужчина из Ситы бродил по лесу, пока не нашел куст дикой конопли. Он собрал листья и части растения, принес домой и спрятал в гараже, где позже запрещенную траву нашли полицейские. Но это была не единственная его находка. Мужчина также обнаружил в лесу самодельное оружие. Он забрал его домой и спрятал под кровать.
- На жителя поселка завели уголовное дело за незаконное хранение оружия и наркотиков, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Дело было передано в суд, который приговорил мужчину к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
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