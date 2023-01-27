Полицейские Хабаровского края подвели итоги работы за 2022 год Фото: Антон Шевченко

В Хабаровском крае прошло расширенное заседание коллегии регионального УМВД, в котором принял участие первый вице-губернатор края Александр Никитин. От своего и имени губернатора края Михаила Дегтярева он поблагодарил представителей ведомства за проделанную работу.

- Несмотря на сложившиеся сложные условия в прошлом году, сотрудники правопорядка выполняли свои обязанности на высшем уровне. В регионе прошли крупные мероприятия, во время которых удалось обеспечить безопасность жителей, - сказал Александр Никитин.

По итогам года раскрываемость разбоев выросла с 82,1% до 95,7%, угонов – с 35% до 43%, краж телефонов – с 83,3% до 100%. За год было выявлено на 57% больше налоговых и в 2,2 раза больше преступлений в кредитной и финансовой сферах.

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