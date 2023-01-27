Мэрия Хабаровска передала почти 300 единиц оборудования мобилизованным
Фото: Администрация Хабаровска
Мэрия Хабаровска регулярно оказывает помощь мобилизованным, передавая им оборудование и предметы первой необходимости. В администрации рассказали, что в поддержку уже было направлено 28 квадрокоптеров, 80 тепловизоров и монокуляров, 137 прицелов, два квадрацикла, 16 автомобилей, 15 генераторов и 15 бензопил.
- Мы также помогли построить полевую баню для бойцов, закупили допобмундирование и другие полезные вещи, - рассказали в администрации города.
Хабаровчане также не стоят в стороне. Взрослые передают гумпомощь, а дети морально поддерживают военнослужащих. Они уже отправили 10 тысяч писем, рисунков и поздравлений бойцам.
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