Донорам Хабаровского края стал доступен новый сервис на Госуслугах Фото: минздрав Хабаровского края

В Хабаровском крае с 2022 года пополняют Национальный регистр доноров костного мозга. Это база данных, в которой есть информация о доступных генетических материалах для онкобольных. Сейчас в регионе зарегистрировано 10 тысяч доноров, но их список продолжает пополняться. Доноров костного мозга насчитывается 893 человека, еще пять жителей края сдали стволовые клетки.

- Проблема онкологии никуда не уходит, несмотря на новые более эффективные лекарства. Часто для пациентов последний шанс на выздоровление - пересадка стволовых клеток. Найти донора для них очень тяжело, - сказала Оксана Кожемяко, главврач станции переливания крови минздрава Хабаровского края.

Теперь все, кто хочет стать донором костного мозга, могут записаться через портал «Госуслуги».

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