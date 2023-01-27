Борцы Хабаровского края завоевали 11 золотых медалей первенства ДФО Фото: Роман Панцырев

Первенство ДФО по греко-римской борьбе прошло в Хабаровске. За медали боролись 187 спортсменов из разных регионов Дальнего Востока. Соревнования проходили в двух возрастных группах: до 18 и 21 года.

- Победители получили право выступить на первенстве России. Состав края определим перед соревнованиями после сборов. Будем учитывать готовность каждого борца к таким серьезным соревнованиям, - сказал Константин Ефимов, президент Федерации спортивной борьбы Хабаровского края.

Спортсмены из Хабаровского края смогли завоевать 11 золотых медалей. В возрасте до 18 лет победителями стали Баракатулло Исоев, Армен Ордоян, Семен Пятачков, Максим Новгородов, Юрий Гассан и Арсений Обласов. Лучшими в возрасте до 21 года оказались Арсен Ордоян, Руслан Новгородов, Александр Слободчук, Леонид Титов и Константин Климаш.

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