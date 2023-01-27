Открытие «Дней районов Хабаровского края» состоится 4 февраля Фото: минтуризма Хабаровского края

Старт масштабного туристического проекта «Дни районов Хабаровского края» состоится 4 февраля в 12:00 в парке имени Муравьева-Амурского. Мероприятие пройдет на площадке возле утеса.

- Основная задача проекта - показать, чем богат и уникален один из самых больших субъектов страны, презентовать туристический потенциал каждого района края, - рассказали в региональном правительстве.

В день открытия жителей города ждут танцевальные баттлы, игры и эстафеты. В парке будут работать ростовые куклы. Желающие могут принять участие в организации мероприятия как волонтеры, подав заявку на платформе добрых дел.

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