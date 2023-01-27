Получившие обморожение пациенты из Николаевского района находятся в удовлетворительном состоянии

Двое мужчин получили самые серьезные повреждения Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Мужчины, которые бродили по льду Амурского лимана, постепенно приходят в себя. Напомним, что группа из четверых человек 23 января попала в буран. Двое мужчин и две женщины несколько дней пытались добраться до ближайшего населенного пункта.

Группа выехала из села Власьево на снегоходе на работу. Им нужно было добраться до острова Чкалова. В пути на людей обрушилась сильная метель, снегоход вышел из строя.

Работники решили возвращаться в село, но заблудились в условиях нулевой видимости. В 50-градусный мороз они два дня бродили по замерзшему лиману. Одна женщина замерзла насмерть, трое выживших смогли добраться до острова Чкалова.

Людей эвакуировали в больницу Николаевска, также вывезли тело погибшей женщины. Двое мужчин получили самые серьезные повреждения: обморожение лица, кистей, стоп. Их перевезли на лечение в Хабаровск. Мужчинам удалят поврежденные ткани и сделают пластику.

- Состояние пациентов удовлетворительное. Они находятся в отделении общей хирургии Краевой клинической больницы №1 имени Сергеева, получают необходимую лекарственную терапию, - прокомментировали в пресс-службе минздрава Хабаровского края.

Уцелевшая женщина осталась на амбулаторном лечении в Николаевске.

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