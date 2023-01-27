Приготовьте без сдачи: проезд в одном из автобусов Хабаровска подорожает до 44,5 рубля

Еще два перевозчика поднимут стоимость проезда в автобусах Хабаровска в феврале Фото: Администрация Хабаровска

Подорожание проезда в автобусах Хабаровска продолжается. В феврале еще два перевозчика поднимут цены. Уведомление об изменении тарифов они направили в городскую администрацию.

- С 18 февраля до 45 рублей повысится проезд в автобусах №№ 82 и 85, которые обслуживает ИП Бабаева З. М. С 24 числа ИП Комарова Т. И. повышает тарифы на маршруте №52 до 40 рублей, а в автобусах №85 - до 44,5 рубля, - рассказали в управлении промышленности, транспорта, связи Хабаровска.

Напомним, с 1 февраля стоимость проезда также вырастет до 45 рублей на автобусах №№ 8, 8-1, 17-1, 35, 46 и 49, которые обслуживают ИП Артамонов В. И. и ООО «Магистраль Авто ДВ».

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