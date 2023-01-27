Звонки через мессенджеры и фейковые вакансии: хабаровчане становятся жертвами новых афер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители региона и краевой столицы сообщают о новых схемах мошенничества, с которыми они сталкиваются в последнее время. Они получают сообщения в мессенджерах или через СМС с предложением стать сотрудником известного маркетплейса. Чтобы узнать детали, жертве аферы предлагают перейти по ссылке, ведущей в чат. Там уже якобы сотрудники по подбору персонала «обрабатывают» кандидатов. У них спрашивают личные данные, реквизиты, номера карт. Потом для активации аккаунта просят заплатить небольшой взнос. Деньги попадают на счета мошенников, а персональная информация используется для списания средств со счетов доверчивых хабаровчан.

- Мы призываем критически относиться к таким рассылкам. Если работодатель просит перевести деньги - это уже подозрительно, - сказала Наталья Вьюгина, замглавы отделения Банка России по Хабаровскому краю.

Еще одна новая схема аферы - звонки через мессенджеры, где не работают антиспам-фильтры. Жертвам представляются сотрудниками банков и выпытывают под разными предлогами личные данные. Иногда неизвестные представляются полицейскими.

Жителей Хабаровского края призывают хранить в тайне данные своих банковских карт и счетов. Нельзя никому передавать личную информацию, кем бы человек ни представился.

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