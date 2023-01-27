Школы Хабаровска не выдержали аномальных морозов Фото: Администрация Хабаровска

Родители хабаровских школьников жалуются на холод в классах. Дети занимаются в условиях, которые не соответствуют нормам. Сотрудники управления образования проверили школы, которых касалась большая часть обращений.

- В школе №49 сложно было проводить уроки, когда на улице стоял аномальный мороз. Такую ситуацию сложно было спрогнозировать, так как жалоб в прошлом году не было, и утеплять учреждение не было необходимости. Батареи греют как положено, окна установлены пластиковые, но вот стена углового помещения промерзает. Здесь нужно загерметизировать межпанельный шов, но делать это будут, когда потеплеет, - сказала Татьяна Матвеенкова, глава управления образования Хабаровска.

Похожая проблема есть в лицее и школе «Успех». Там детей перевели в кабинеты, где температура нормальная. Решать проблему будут с наступлением весны.

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