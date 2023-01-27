Центр общения старшего поколения открылся в Хабаровске 27 января Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Краевое отделение Социального Фонда России (СФР) открыло в Хабаровске Центр общения старшего поколения, который расположен на Слободской, 27. С 27 января учреждение будет работать в рамках пилотного проекта по организации досуга для пожилых жителей города.

- Хабаровчане почтенного возраста получат дополнительную возможность для самореализации и взаимодействия. В Центре установлен компьютер, обустроен лекционный зал, библиотека и уголок здоровья. Здесь будут проводить занятия по компьютерной, финансовой, пенсионной и социальной грамотности, мастер-классы, турниры по настольным играм, встречи и другие мероприятия, - рассказали в отделении СФР по Хабаровскому краю.

Работать центр будет по будням с 8:00 до 18:00.

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