Фракция партии «Единая Россия» создана в гордуме Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Гордума седьмого созыва была избрана в Хабаровске в 2019 году. Вплоть до сентября 2022-го, когда проходили дополнительные выборы, в ней не было ни одного депутата от «Единой России». Но осенью на участке №30 победил кандидат, выдвинутый местным отделением партии.

- Три года после выборов «Единая Россия» не была фракционно представлена в городском парламенте. Сегодня появилась такая возможность. Сейчас в составе партии 12 человек, - сказал Евгений Солоненко, глава регионального исполкома «Единой России».

26 января во время собрания местного политсовета было принято единогласное решение о создании депутатского отделения в Хабаровске. При помощи тайного голосования также выбрали главу фракции. Им стал Рамиз Гогуев, депутат по округу №6.

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