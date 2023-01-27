Авиакомпания «Аврора» возобновляет рейсы из Хабаровска в Анадырь Фото: авиакомпания "Аврора"

Из Хабаровска в столицу Чукотки - Анадырь снова будет запущен прямой авиарейс. Как сообщает пресс-служба авиакомпании «Аврора», рейсы будут выполняться раз в неделю по вторникам. Старт полетов намечен на 7 февраля.

Пассажиров будет перевозить Airbus A319. Из Хабаровска самолет полетит в 6:20 и приземлится в Анадыре в 12:30. Обратно вылет будет в 14:00, а прибытие в 16:30. Стоимость перелета в одну сторону на одного человека будет составлять от трех тысяч рублей. Билеты уже имеются в продаже в кассах хабаровского аэропорта.

- Количество мест по данному тарифу ограничено. Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры», - сообщает авиакомпания.

Напомним, ранее «Аврора» анонсировала увеличение частоты перелетов из Хабаровска в Харбин и обратно по выгодным тарифам. С 3 по 23 марта в расписание полетов добавили еще один день.

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