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НовостиОбщество27 января 2023 8:16

В ЕАО почтили память погибших во время холокоста

Мероприятие прошло на территории религиозной общины
Оксана ШЕМЕТОВА
В ЕАО почтили память погибших в Холокост

В ЕАО почтили память погибших в Холокост

Фото: Правительство ЕАО

В Еврейской автономной области состоялась церемония почтения памяти всех тех, кто погиб во время холокоста. Мероприятие прошло на территории религиозной общины. В нем приняли участие первые лица региона. Как сообщает пресс-служба правительства области, зампред Андрей Садаев выступил со вступительным словом.

- Сегодня мы скорбим о людях, павших жертвой фашизма, ксенофобии. Трагедия холокоста - это трагедия общемирового масштаба. Наша молодежь должна помнить о том, сколько людей погибло в фашистских концентрационных лагерях, - сказал зампред.

В конце мероприятия участники по еврейской традиции возложили камни к мемориалу погибшим во время холокоста. Затем волонтеры Победы зажгли свечи.

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