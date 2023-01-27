Юрий Трутнев: Путешествия на Дальний Восток помогут туристам узнать свою страну

Санкции не остановили развитие Дальнего Востока Фото: Правительство Хабаровского края

Пока страна сталкивается с санкционным давлением, происходит переориентация сил и средств, в результате чего вектор развития России сменился в восточную сторону. Об этом заявил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

- Значение Дальнего Востока для страны увеличилось еще сильнее, потому как сегодня еще и логистические цепочки развернулись на Дальний Восток. Сегодня с господдержкой реализуется уже 2799 проектов, введено более 560 предприятий, создано 106 тысяч рабочих мест. Главное, что никакие санкции не остановили развитие Дальнего Востока, - заявил Юрий Трутнев.

Создание рабочих мест требует привлечения специалистов, которые, взяв свои семьи, отправятся только в регионы, готовые предложить им комфортные условия, в том числе возможности для досуга и отдыха. Поэтому ДФО работает над развитием туризма, где популяризации способствует конкурс на лучшее путешествие по Дальнему Востоку.

- Уверен в том, что люди, которые выберут своим местом для путешествий Дальний Восток, будут долго об этом вспоминать. Эти поездки помогут им узнать что-то новое о своей стране и еще больше ее полюбить.

Дальний Восток, привлекая все больше инвесторов, создает инфраструктуру, которую можно предложить туристам из России и из любой другой точки мира. По словам Юрия Трутнева, уже сейчас есть целый ряд высокоуровневых центров отдыха. На Сахалине развивается комплекс «Горный воздух», также строятся отели на Байкале и в Приморье.