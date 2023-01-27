В думе Хабаровского края обсудили строительство модульных центров Фото: дума Хабаровского края

В Законодательной думе Хабаровского края подняли на обсуждение вопрос строительства модульных культурных центров в маленьких населенных пунктах. Как отметили в парламенте, это необходимо, так как в 21 населенном пункте вообще отсутствуют культурно-досуговые учреждения. Инициативу эту поднимали еще в прошлом году. Кроме учреждений культуры в центрах могут размещаться медицинские учреждения и полиция.

- В рамках пилотного проекта в поселках Быстринске, селах Пушкино и Марусино строятся ФАПы в модульном исполнении заводской готовности. Документацию можно будет использовать на следующих объектах, - сказал Олег Сутурин, глава минстроя.

Министр туризма Екатерина Пунтус отметила, что в регионе уже имеются модульные сооружения в области туризма - глэмпинги. В этом году открылись 10 таких мест вместимостью в 200 человек.

По итогам встречи профильным комитетам было поручено взять на контроль вопрос возведения таких модульных объектов.

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