Хабаровские лыжники завоевали 18 медалей на первенстве Дальнего Востока Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук вручил кубки спортсменам, отличившимся на первенстве Дальнего Востока по лыжным гонкам, которое прошло на Сахалине. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, хабаровские спортсмены завоевали там 18 медалей. Всего же в состязаниях принимали участие около 100 лыжников со всего Дальнего Востока.

Спортсмены четыре дня боролись за медали и в итоге показали отличные результаты. Глава города наградил не только самих спортсменов, но и поблагодарил их тренеров и наставников - спортшкола «Лидер» награждена сертификатом на инвентарь.

- Я признателен родителям и тренерам ребят, которые привили детям любовь к этому замечательному виду спорта. Я и сам в юности с удовольствием занимался лыжами. В Хабаровске это направление развивается, лыжный спорт становится всесезонным. У вас уже есть хорошие достижения. Продолжайте, улучшайте свои спортивные показатели, прославляйте Хабаровск и Хабаровский край, - сказал Сергей Кравчук.

Мэрия планирует построить в Хабаровске спортивный центр со спортивным залом и местом для хранения лыжного инвентаря, а также создать тренировочную базу в городе.

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