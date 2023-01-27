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НовостиСпорт27 января 2023 9:11

Хабаровские лыжники завоевали 18 медалей на первенстве Дальнего Востока

Соревнования прошли на Сахалине
Оксана ШЕМЕТОВА
Хабаровские лыжники завоевали 18 медалей на первенстве Дальнего Востока

Хабаровские лыжники завоевали 18 медалей на первенстве Дальнего Востока

Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук вручил кубки спортсменам, отличившимся на первенстве Дальнего Востока по лыжным гонкам, которое прошло на Сахалине. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, хабаровские спортсмены завоевали там 18 медалей. Всего же в состязаниях принимали участие около 100 лыжников со всего Дальнего Востока.

Спортсмены четыре дня боролись за медали и в итоге показали отличные результаты. Глава города наградил не только самих спортсменов, но и поблагодарил их тренеров и наставников - спортшкола «Лидер» награждена сертификатом на инвентарь.

- Я признателен родителям и тренерам ребят, которые привили детям любовь к этому замечательному виду спорта. Я и сам в юности с удовольствием занимался лыжами. В Хабаровске это направление развивается, лыжный спорт становится всесезонным. У вас уже есть хорошие достижения. Продолжайте, улучшайте свои спортивные показатели, прославляйте Хабаровск и Хабаровский край, - сказал Сергей Кравчук.

Мэрия планирует построить в Хабаровске спортивный центр со спортивным залом и местом для хранения лыжного инвентаря, а также создать тренировочную базу в городе.

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