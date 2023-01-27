Сутки адских переживаний за жизнь: пропавшую девочку из Комсомольска нашли при масштабной поисковой операции

Сплоченность людей привела к тому, что пропавшую в поселке Амурсталь оперативно отыскали. Тематическое фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

26 января в Комсомольске пропала 12-летняя девочка. Новость приобрела широкий резонанс и быстро разлетелась по соцсетям и СМИ. Встревоженные родители сделали все, чтобы поскорее отыскать исчезнувшую дочь. На поиски были подняты полицейские и волонтеры. К счастью, школьницу нашли 27 января живой и здоровой.

Девочку в розовой шапке, розовом лыжном костюме и черных кроссовках искали все неравнодушные люди. Кто-то вышел на поиски, кто-то - помогал распространять приметы школьницы. Сплоченность людей привела к тому, что пропавшую в поселке Амурсталь оперативно отыскали. Об этом сообщили волонтеры «ЛигаСпас».

Где была девочка все это время и почему не вернулась домой - будут выяснять сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. По одной из версий, школьница всю ночь провела в подъезде.

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