Патриарх Кирилл наградил хабаровского педагога Александра Петрынина «За нравственный подвиг учителя»

Педагог из Хабаровска Александр Петрынин получил диплом гран-при конкурса «За нравственный подвиг учителя». Фото: foto.patriarchia.ru/

Педагог из Хабаровска Александр Петрынин получил диплом гран-при конкурса «За нравственный подвиг учителя». Награду учителю вручил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщается на официальном сайте РПЦ.

Александр Петрынин - директор хабаровского краевого центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. В сентябре 2022 году учреждение отметило 30-летие. За годы работы выпускниками центра стали 1701 ребенок.

Награждение прошло в Москве в рамках XI Рождественских Парламентских встречах. Александр Петрынин получил гран-при за работу «Кто примет одно такое дитя во имя Его…»: духовно-нравственное воспитание: помощь детям с отклонениями в поведении».

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