Младенец на ИВЛ и беременные под угрозой: в Хабаровске врачи спасают жизни четверых человек

Практически одновременно три бригады скорой эвакуировали в больницу пациентов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Перинатальный центр Хабаровска подвел итоги работы за 26 января. Практически одновременно три бригады скорой эвакуировали в больницу пациентов. Об этом сообщается в Telegram-канале центра.
Первая бригада акушеров санитарной авиацией вывезла из Николаевска двоих беременных женщин. Одна из них ждала двойню, у пациентки диагностировали угрозу преждевременных родов. Женщина поступила в отделение патологии беременности. Вторая пациентка попала в гинекологию. Женщине была необходима срочная операция.
- Вторая акушерская бригада эвакуировала пациентку в тяжелом состоянии из города Вяземского. Она была доставлена в РАО для женщин, ей требуется интенсивное лечение после сложной операции кесарева сечения, - сообщили в Перинатальном центре.
Из ЕАО в Хабаровск эвакуировали самого маленького пациента. Это новорожденный с тяжелой дыхательной недостаточностью на искусственной вентиляции легких. Он находится под постоянным наблюдением высококвалифицированных специалистов.
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