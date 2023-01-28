Михаил Дегтярев поздравил пограничников со 100-летием Дальневосточного пограничного округа

За 100 лет хабаровские пограничники прошли через серьезные проверки Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске празднуют 100-летию со дня образования Дальневосточного пограничного округа. Лучшие сотрудники погрануправления по региону и ЕАО, а также ветераны получили награды. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

- Наш край – приграничный регион, оттого у нас к воинам-пограничникам всегда было и остается особое отношение. Владимир Путин подчеркивает: «Пограничник – это не просто служба, пограничник – это судьба. Ваша ратная служба всегда была и трудной, и почетной, требовала от каждого мужества, стойкости, высокой и постоянной бдительности, готовности преградить путь любому врагу». Это в полной мере относится ко всем, кто уже целый век охранял и охраняет границы государства на Дальнем Востоке, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

За 100 лет хабаровские пограничники прошли через серьезные проверки на стойкость. Это и конфликт на КВЖД в 1929 году, и японская агрессия на озере Хасан, и Великая Отечественная война. Отдельно стоит упомянуть о конфликте на острове Даманский в марте 1969-го.

Слова благодарности были сказаны офицерскому составу, преподавателям пограничного института ФСБ России.

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