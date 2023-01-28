Хабаровский край стал участником всероссийской акции «Блокадный хлеб»

На станции ученики центра «Восхождение» воссоздали часть улицы Ленинграда. Фото: t.me/khv_obr27

В регионе отметили 79-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. Хабаровский край присоединился к всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». Ее цель - рассказать о героизме защитников Ленинграда и почтить память жертв блокады.

В Хабаровске «Блокадный хлеб» раздавали не только в ТЦ, но и на железнодорожном вокзале. На станции ученики центра «Восхождение» воссоздали часть улицы Ленинграда. Здесь люди меняли или продавали последние ценности, чтобы спастись от голодной смерти.

- Гостям и жителям города раздали символические порции хлеба весом в 125 граммов, а также листовки, рассказывающие о героической обороне Ленинграда. Кусочки блокадного хлеба «уехали» вместе с пассажирами во Владивосток, Уссурийск, Бикин, Облучье, Благовещенск, Находку, Красноярск, - сообщили в пресс-службе управления образования Хабаровска.

Точный рецепт того самого блокадного хлеба неизвестен. Основные ингредиенты - ржаная мука, солод, подсолнечный жмых и соль. Этот рецепт в далеких 1941-1944 годах спас не одну сотню жизней в блокадном Ленинграде.

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