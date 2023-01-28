Форум «Молодой специалист – строитель будущего» пройдет в ТОГУ в Хабаровске

В Хабаровском крае планируют привлекать студентов вузов, колледжей и техникумов на предприятия строительного комплекса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае планируют привлекать студентов вузов, колледжей и техникумов на предприятия строительного комплекса. Отрасли нужны кадры с высшим и средним профессиональным образованием. Чтобы приблизиться к решению этого вопроса, в Хабаровске пройдет форум «Молодой специалист – строитель будущего».

Форум пройдет в Тихоокеанском государственном университете с 28 февраля по 1 марта 2023 года. В нем примут участие студенты, которые учатся по направлениям в сферах строительства и ЖКХ. Для них это хорошая возможность встретиться со своими потенциальными работодателями и посмотреть на перспективы построения карьеры. По итогам форума, организации-участники выберут студентов для прохождения практики.

Строительной отрасли региона остро нужны сотрудники. Число вакансий по заявкам стройкомплекса в 26,3 раза превышает количество безработных.

- В крае на крае объектах занято более 4000 иностранных работников. Нам хотелось, чтобы на стройках региона работали также и наши соотечественники, начинали свою карьеру молодые специалисты, - сообщили в минстрое Хабаровского края.

Кадры для строительной отрасли в регионе готовят 3 вуза и 12 средне-специальных учебных заведений. Всего на строительных специальностях учатся 6026 студентов.

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