В Хабаровском крае восстановят больше леса в 2023 году

Восстановление лесов в Хабаровском крае идет под строгим контролем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае увеличится объем искусственного лесовосстановления. Это шаг к достижению 100-процентного баланса воспроизводства лесов к их выбытию. Об этом сообщает пресс-службе правительства Хабаровского края.

Восстановление лесов в Хабаровском крае идет под строгим контролем. Специалисты минлесхоза региона будут ухаживать за лесными культурами, которые в 2022 году были высажены одним из предприятий. Компания заключила договоры на искусственное воспроизводство лесов на площади 1215 гектаров.

Посадочный материал был куплен у местных селекционеров. Сеянцы хвойных лиственницы и сосны выращивали из семян здешних деревьев.

Каждый год все компании и предприятия края высаживают лес на общей площади 7000-8000 гектаров. В 2023-м площадь лесовосстановления составит 8000 гектаров.