В Хабаровском крае жители выберут название для багги местного производства

Багги могут разгоняться до 150 километров в час по бездорожью Фото: Правительство Хабаровского края

Жители Хабаровского края выберут название для багги, который производят в региональной столице. В планах сделать из местных тактических вездеходов бренд. Об этом сообщает министерство промышленности и торговли региона.

Предполагается, что при выходе на полную мощность, в Хабаровске будут производить до 20 багги в месяц. В Дальнейшем модельный ряд будет пополняться моделями под запросы клиентов. Возможно, что вездеходы поступят в распоряжение спасательных служб, лесоохраны, охотнадзора, рыбнадзора и других ведомств.

Голосование за лучшее название для багги местного производства продлится с 24 до 17:00 часов 30 января 2023 года. Среди предложений - «Ерофей», «Амур» и «Тигренок». Оставить свой голос можно, перейдя по ссылке.

Легкие тактические автовездеходы высокой проходимости могут разгоняться до 150 километров в час по бездорожью. Грузоподъемность багги - 350 килограммов, мощность - 150 лошадиных сил. Вездеход рассчитан на экипаж из двоих человек.

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