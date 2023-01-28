Интернет-знакомая украла телефон у жителя Хабаровска на первом свидании

Когда хабаровчанин проснулся, девушки уже и след простыл
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Житель Кировского района познакомился с девушкой в соцсетях. После недолгой переписки, хабаровчанин предложил интернет-подруги встретиться. Рандеву было назначено у мужчины дома.
Новые знакомые выпивали, мило общались и легли спать. Когда хабаровчанин проснулся, девушки уже и след простыл. Вместе с ней испарился и его телефон за 35 тысяч рублей.
Мужчина обратился в полицию, сотрудники быстро нашли подозреваемую. 28-летняя хабаровчанка рассказала, что телефон сдала в комиссионный магазин за 7000 рублей. Деньги она уже успела потратить.
- Заведено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Максимальное наказание по статье - до пяти лет колонии. Однако вряд ли девушка отправится в застенки на столь долгий срок. Вероятно, конфликт будет урегулирован мирно.
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