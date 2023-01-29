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НовостиПроисшествия28 января 2023 23:07

Бастрыкин рассмотрит обстоятельства аварии на ТЭЦ в Хабаровске

Доложить ситуацию потерей отопления потребовал председатель федерального следственного комитета
Богдан СМЫШЛЯЕВ
Доложить о результатах проверки поручил председатель СК России

Доложить о результатах проверки поручил председатель СК России

Фото: Олег ЗОЛОТО

Авария на ТЭЦ-1 в Индустриальном районе Хабаровска, временно оставившая жилые дома и социальные объекты, не прошла незамеченной мимо федерального центра.

Сегодня общее энергоснабжение уже восстановлено, однако точечные работы по ликвидации последствий в отдельных квартирах еще продолжаются, поэтому необходимо разобраться в деталях случившегося.

Так, процессуальная проверка сообщения о происшествии уже запущена по инициативе Следственного управления СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. А первые результаты проводимой проверки руководитель СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Евгений Долгалев представит в докладе по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина.

Напомним, авария случилась 19 января, в результате чего без отопления остались 145 объектов.