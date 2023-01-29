В Хабаровском крае мужчина предстанет перед судом за убийство шестилетней давности

Причина убийства - пьяная ссора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Преступление все равно повлечет за собой наказание, сколько бы лет не прошло. Поэтому и в отношении 39-летнего жителя поселка Эльбан Хабаровского края городским судом утверждено обвинительное заключение.

По данным следствия, еще в марте 2017 года мужчина гостил у своего знакомого, где, в состоянии алкогольного опьянения, не смог уладить ссору мирным путем и схватился за оружие. В результате хозяину квартиры было нанесено не менее 13 ножевых ранений в различные части тела. 38-летний потерпевший не смог пережить полученные травмы.

- В настоящее время обвиняемый содержится под стражей в следственном изоляторе города Тулы за совершение тяжкого имущественного преступления, - сообщили сотрудники прокуратуры Хабаровского края.

Рассмотрением уголовного дела займется Амурский городской суд.