Подъезд дома загорелся в Биробиджане из-за брошенной сигареты

Жители почуяли запах дыма в подъезде и вызвали пожарных Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Как известно, дерево прекрасно горит, и содержание деревянных конструкций в подъездах жилых домов может быть очень опасно. Об этом предупреждают сотрудники МЧС, но некоторые жители неохотно слушают подобные советы.

Поэтому когда на пятом этаже дома по улице Осенней в Биробиджане запахло дымом, жители, выйдя из квартир, ожидаемо обнаружили, что горит именно деревянный ящик для хранения вещей, стоящий на площадке. Экстренное тушение пожара подручными средства не увенчалось успехом, тогда на помощь вызвали пожарных.

- На место вызова прибыли расчеты пожарно-спасательной части № 8 в составе девяти человек и двух единиц техники. В результате пожара поврежден ящик для хранения вещей. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе МЧС по ЕАО.

В ходе проверки установлено, что ящик загорелся по причине неосторожного курения в подъезде. Лица, учинившие пожар, не установлены, поэтому расследование продолжается.

Стоит напомнить, что курение в общественных местах, в том числе, подъездах жилых домов, запрещено, что лишний раз подтверждают подобные новости.