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НовостиПроисшествия29 января 2023 3:46

Житель ЕАО, находящийся в федеральном розыске, задержан при попытке скрыться

Разыскиваемого обнаружили в пассажирском поезде
Богдан СМЫШЛЯЕВ
В поезд задержанный попал по поддельному паспорту

В поезд задержанный попал по поддельному паспорту

Фото: Александр ГЛУЗ

Транспортные полицейские Белогорска не зря едят свой хлеб, заботясь о безопасности страны, благодаря чему 39-летнему жителю ЕАО не удалось уйти от правосудия.

Мужчина, который находится в федеральном розыске, скрылся от правоохранителей и пытался надолго исчезнуть с радаров, сев на поезд «Москва – Владивосток». Но на станции в Белогорске Амурской области сотрудники линейного отдела нарушили его планы, задержав разыскиваемого по подозрению в совершении преступления.

В поезд задержанный попал по поддельному паспорту. Собственно, теперь уголовное дело в отношении мужчины возбуждено именно по статье «Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа».

Фигурант передан инициатору розыска для дальнейшей реализации меры пресечения в виде ареста.