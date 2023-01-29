Программа «Муравьев-Амурский 2030» проходит с участием молодежи Хабаровского края

Финалисты получат возможность трудоустроиться на государственную службу. Фото: Пресс-служба программы «Муравьев-Амурский 2030»

Семеро молодых представителей Хабаровского края завершили модуль федеральной программы «Муравьев-Амурский 2030», который был посвящен коммуникациям в государственном управлении.

В рамках программы участники получили возможность углубиться в систему управления внутренней политикой региона, ознакомиться с методами принятия управленческих решений и посетить несколько объектов и предприятий. Курсанты от Хабаровского края ориентировали свое обучение на несколько направлений: «Развитие городов», «Промышленность», «Туризм» и «Трансграница».

Выпускники программы, которыми в мае станут только 50 участников, получат работу государственной службе в регионах Дальнего Востока. Программа «Муравьев-Амурский 2030» реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики при поддержке Школы управления СКОЛКОВО, ДВФУ и РАНХиГС.

В прошлом году с финалистами Хабаровского края встретился губернатор Михаил Дегтярев, отметивший, что регион старается создавать все условия для самореализации молодежи.