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НовостиОбщество29 января 2023 5:50

Снова в школу: дистанционный формат для школьников ЕАО закончен

С 30 января дети в ЕАО вернутся в школы после сильных морозов
Богдан СМЫШЛЯЕВ
Ожидается значительный спад температуры

Ожидается значительный спад температуры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суровые морозы все еще не покидают территорию Еврейской автономной области, в результате чего прошедшую неделю ученики школ и других образовательных учреждений занимались в дистанционном формате.

Последним решением, озвученным правительством ЕАО, стало продление режима дистанционного обучения до 27 января. Следующая неделя же обещает быть более благосклонной к жителям, поэтому работа в образовательных организациях возобновится в традиционном очном формате.

- Пик морозов, наконец-то, пройден. С понедельника школьники возвращаются к привычному режиму учебы, - сообщил Максим Семенов, мэр Биробиджана.

Если еще в пятницу температура держалась на отметке в -43 градуса, то средняя температура на следующей неделе обещает быть в районе -20 градусов.