В Хабаровске не страшно будет выйти на улицу 30 января

Выход на улицу не закончится обморожением Фото: Михаил ФРОЛОВ

Злополучная холодная зима все еще не покинула Хабаровский край, однако после прошлой недели, которая даже заставила оставить школьников дома, сейчас можно будет выдохнуть и безболезненно вдохнуть свежий уличный воздух.

В столице Хабаровского края понедельник пройдет без снега, дождей и любых других вероятных осадков. Да, ночь все еще будет холодной – до -32 градусов, но вот днем максимально холодная температура остановится на отметке в -21 градус. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.

Южным районам в зимние месяцы сложно соответствовать названию, но, тем не менее, на этих территориях будет несколько теплее, чем в Хабаровске. Ночью температура может опуститься до -33 градусов, а вот днем можно ожидать даже -15 градусов. Ветер западный до девяти метров в секунду.

В центральных районах региона также не стоит планировать игру в снежки, ведь снег не придет и на эти территории. Ночью – настоящая рулетка, потому как температура может колебаться от -23 до -41 градусов. Равно, как и днем, когда районы могут согреваться с помощью неожиданных -12 градусов или останутся в прежнем холоде при -25 градусов. Ветер юго-западный, западный до 11 метров в секунду.

В северных районах, логично, ожидаются максимальные отрицательные цифры, в сравнении с другими частями края. Так, ночью, измерив температуру, можно будет обнаружить на термометре -39 градусов, а в горах и вовсе -48 градусов. Днем же к жителям придут более привычные -25 градусов, но в горах вряд ли будет теплее -35 градусов. Ветер северо-западный, западный до 14 метров в секунду.