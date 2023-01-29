Мобильный пункт в Хабаровске отогрел 39 человек

Автобус приходил на помощь в районе площади Славы и вокзалов города Фото: Администрация Хабаровска

После распоряжения мэра Хабаровска Сергея Кравчука, на дороги столицы вышел «социальный автобус», который приходил на помощь людям в период аномальных морозов.

- Люди могут оказаться в трудной ситуации, поэтому им необходимы тепло, чай, пища, возможно, ещё какая-то помощь или консультация, - пояснил Сергей Кравчук.

Холода, действительно, были настолько жестокими, что люди просто не успевали дойти куда-то, где можно было бы хоть немного согреться. Здесь очень кстати пригодилась помощь автобуса и социальных работников.

Мобильный пункт обогрева не стоял в одном месте, а успел исколесить стоянки железнодорожного и автовокзала, а также район площади Славы.

- Помощь и поддержку оказывали всем, кто в ней нуждался. Работники управления социальной работы с населением приглашали в автобус, предлагали горячий сладкий чай и выпечку. За время работы передвижного пункта удалось помочь 39 хабаровчанам. Двоих из них отправили в центр «Милосердие», - рассказала Лела Круш, начальник городского управления социальной работы с населением.