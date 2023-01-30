Женщина взяла 1,5 миллиона в кредит и отдала их незнакомцам в Магаданской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница поселка Сеймчан ответила на звонок с неизвестного номера. Мужчина сказал ей, что работает в банке и предупредил колымчанку о попытках третьих лиц взять на ее имя кредит. Чтобы опередить мошенников, ей предложили оформить заем и перевести средства на безопасный счет.

- Женщина выполнила все по инструкции, после чего «сотрудник банка» перестал отвечать на звонки и сообщения. Тогда потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Правоохранители завели уголовное дело по статье о мошенничестве. Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.

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