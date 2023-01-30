Остался без колес: хабаровчанин лишился машины и 200 тысяч из-за перегара

Суд отобрал автомобиль у мужчины в Хабаровске Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сотрудники ДПС в октябре прошлого года остановили 37-летнего водителя. Оказалось, что мужчина сел за руль подшофе, не имея водительских прав. После проверки документов выяснилось, что документы у хабаровчанина отобрали также за вождение в пьяном виде. Тогда его оштрафовали на 30 тысяч и запретили на полтора года садиться за руль. Но мужчину это не остановило.

- За повторное нарушение закона на него завели уголовное дело и передали в суд для рассмотрения, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Мужчине назначили штраф в размере 2000 тысяч, лишили прав на два года и конфисковали автомобиль, за рулем которого он находился во время задержания.

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