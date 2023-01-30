Два года получала пенсию умершего: женщина украла сотни тысяч рублей в Хабаровске

Женщина присвоила 200 тысяч рублей пенсии умершего хабаровчанина Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудница частного приюта для престарелых и инвалидов договорилась с тяжелобольным мужчиной, проживающим в учреждении, что будет получать за него пенсию. Она забирала деньги в отделении почты по его паспорту. Когда постоялец умер, женщина продолжала получать выплаты, вводя в заблуждение работников почты.

- Обвиняемая в течение двух лет присваивала средства государства. С 2020 по 2022 она незаконно получила больше 200 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Женщину обвинили в мошенничестве. На нее завели уголовное дело и передали в суд для рассмотрения.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.