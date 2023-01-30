Акция «Блокадный хлеб» прошла в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровчане приняли участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб». Памятное мероприятие провели в школах, торговых центрах, библиотеках города. Необычную интерактивную площадку создали ученики детско-юношеского центра «Восхождение» на ж/д вокзале станции «Хабаровск-1».

- Они воссоздали часть улицы бывшего Ленинграда, где люди, пытаясь спастись от голодной смерти, обменивали или продавали последние ценности. Атмосферность мероприятию придали детали – старинные вещи, которые ученики принесли с собой, - рассказали в администрации Хабаровска.

Гостям мероприятия раздали порции хлеба по 125 граммов и листовки с информацией о событиях того времени.

- Блокада Ленинграда навсегда останется трагической, героической и победной страницей истории. Акция посвящена героизму защитников Ленинграда. Ее цель – напомнить людям о страшных днях, почтить память воинов и жертв войны, – рассказали в управлении образования Хабаровска.

«Блокадный хлеб» раздали пассажирам поездов, которые увезли угощение во Владивосток, Уссурийск, Бикин, Облучье, Благовещенск, Находку и Красноярск.

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