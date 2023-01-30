Предварительные итоги досрочных выборов подвели в Хабаровском крае
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
29 января в Хабаровском крае прошли досрочные выборы глав Нижнетамбовского сельского поселения и села Верхняя Эконь в Комсомольском районе. Избирком региона опубликовал предварительные итоги голосования.
- В Нижнетамбовском поселении явка избирателей составила 30,85%. Лидером голосования, по предварительным подсчетам, стал самовыдвиженец Рыжиков Виктор Иванович, получивший поддержку 75,38% проголосовавших, - рассказали в избиркоме Хабаровского края.
В Верхней Экони явка составила 52,39%. Больше 91% людей проголосовали за Долгую Аллу Сергеевну, которая участвовала в гонке в качестве самовыдвиженки. В обоих случаях выборы были признаны состоявшимися.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru