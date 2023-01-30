Районный этап игры «Патриот» стартовал в хабаровской школе МЧС
Фото: Администрация Хабаровска
Городскую комбинированную игру «Патриот» устраивают в Хабаровске уже 19 лет подряд. По ее результатам отберут лучших участников, которые представят город на региональных военно-спортивных играх «Орленок» и «Победа». В мероприятии приняли участие ученики хабаровской школы МЧС.
- В этом году в районном этапе игры участвуют 13 команд из пяти школ Кировского района, которые соревнуются за первенство в командных дисциплинах и личных зачетах, - рассказали в администрации Хабаровска.
В школе МЧС прошла торжественное открытие игр. Участникам раздали путевки с порядковым номером, под которым они будут сражаться за победу.
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