Районный этап игры «Патриот» стартовал в хабаровской школе МЧС Фото: Администрация Хабаровска

Городскую комбинированную игру «Патриот» устраивают в Хабаровске уже 19 лет подряд. По ее результатам отберут лучших участников, которые представят город на региональных военно-спортивных играх «Орленок» и «Победа». В мероприятии приняли участие ученики хабаровской школы МЧС.

- В этом году в районном этапе игры участвуют 13 команд из пяти школ Кировского района, которые соревнуются за первенство в командных дисциплинах и личных зачетах, - рассказали в администрации Хабаровска.

В школе МЧС прошла торжественное открытие игр. Участникам раздали путевки с порядковым номером, под которым они будут сражаться за победу.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.