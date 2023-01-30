Сборная Хабаровского края завоевала медали «Единых игр» на Олимпиаде России Фото: минспорта Хабаровского края
Спортсмены с ментальными нарушениями из 59 регионов России и Беларуси приняли участие в Специальной Олимпиаде России, которая прошла в Казани. Победителей выбирали по 18 направлениям. От Хабаровского края выступили семь воспитанников спортивно-адаптивной школы паралимпийского и сурдлимпийского резерва.
- Артем Ушанов и Евгения Цай принесли региону две серебряные медали по плаванию. Виктория Волкорез из Комсомольска взяла золото в одиночном разряде среди девушек 16-21 лет и в смешанной паре с Сергеем Дроздовым, – рассказали в минспорта Хабаровского края.
Спортсмены показали хорошие результаты. Тренеры искренне порадовались за победителей и пообещали продолжить работу, чтобы наши участники могли выступать на Всероссийских соревнованиях.
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