Хабаровчане выберут скверы для обустройства в 2024 году
Фото: Администрация Хабаровска
Жители краевой столицы могут повлиять на результаты голосования за общественные территории, которые приведут в порядок в 2024 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На выбор предложено 28 объектов. Те территории, что наберут больше всего голосов, попадут во второй этап конкурса.
- Отдать голос за одну из 28 территорий можно до 15 февраля включительно, - говорится на сайте администрации Хабаровска.
Напомним, во время аппаратного заседания мэр города Сергей Кравчук призвал уходить от шаблонных проектов скверов и привлекать молодежь к созданию и воплощению креативных идей.
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