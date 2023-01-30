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НовостиОбщество30 января 2023 2:48

Хабаровчане выберут скверы для обустройства в 2024 году

На сайте администрации запустили онлайн-голосование
Александра ЯВИЩЕНКО
Хабаровчане выберут скверы для обустройства в 2024 году

Хабаровчане выберут скверы для обустройства в 2024 году

Фото: Администрация Хабаровска

Жители краевой столицы могут повлиять на результаты голосования за общественные территории, которые приведут в порядок в 2024 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На выбор предложено 28 объектов. Те территории, что наберут больше всего голосов, попадут во второй этап конкурса.

- Отдать голос за одну из 28 территорий можно до 15 февраля включительно, - говорится на сайте администрации Хабаровска.

Напомним, во время аппаратного заседания мэр города Сергей Кравчук призвал уходить от шаблонных проектов скверов и привлекать молодежь к созданию и воплощению креативных идей.

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