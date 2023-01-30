Предприниматель присвоил полмиллиона рублей, заключив госконтракт на Сахалине Фото: пресс-служба УМВД России по Сахалинской области

Житель Сахалинской области зарегистрировался как предприниматель по просьбе 45-летнего знакомого, который от имени директора вел дела компании. Он заключил договоры с одним из областных учреждений на санитарно-оздоровительные работы на территории Корсаковского лесничества. Позже он передал заказчику поддельные документы, где говорилось о выполнении всех работ по контрактам. После этого на счет ИП перечислили деньги по договорам, но после проверка показала, что некоторые обязательства подрядчик не выполнил.

- Сумма невыполненных работ составила почти полмиллиона рублей. Деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению, - рассказали в УМВД России по Сахалинской области.

Предпринимателя теперь будут судить за мошенничество в крупном размере. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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