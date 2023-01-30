Программа промышленных туров пополнится трикотажной фабрикой в Хабаровском крае Фото: минтуризма Хабаровского края

Участники экспертной группы второго Всероссийского акселератора «Открытая промышленность» посетили трикотажную мини-фабрику «Буратино». Здесь делают одежду для новорожденных и детей до трех лет. Экскурсию организовали для представителей туротрасли, представителей власти края и студентов.

– Это единственная швейфабрика в Хабаровске, которая организует посещение производства вместе с одним из туроператоров региона. В рамках экскурсии гостям показали весь процесс пошива одежды, дали возможность попрактиковаться в сборе кнопки и выполнении шва на машинке. Студенты рассчитали расходы на производство изделия. В качестве сувениров участникам экскурсии вручили футболки, сделанные на фабрике, – рассказали в минтуризма Хабаровского края.

Фабрика стала третьей точкой, где побывала экспертная группа. Позже станет известно, пойдет ли предприятие в программу промышленных туров региона.

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